Thibau Nys frappe encore et remporte la première étape, Wout Van Aert 60e pour son retour

Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté la victoire jeudi au terme de la première étape du Tour de Norvège (2.Pro) longue de 142 km entre Voss et Voss Resort. L'Anversois a devancé de 4 secondes le Norvégien Adne Holter (Uno-X Mobility) et le Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), respectivement deuxième et troisième.