Thibau Nys ne pense pas encore au classement final : "Tellement heureux de cette victoire"

"Je ne pense pas au classement général pour l'instant", a-t-il déclaré après la course. "Je suis tellement heureux de cette victoire. C'est dingue. Les dernières semaines étaient déjà incroyables et maintenant je concrétise un travail d'équipe fantastique ici aussi. Je tiens à remercier mes coéquipiers."

"L'étape de demain (vendredi) a un finish très délicat (une ascension finale de 5,5 kilomètres avec des pentes allant jusqu'à plus de 10%, ndlr)", a poursuivi Nys.

"Peut-être un peu trop difficile pour moi. Mais d'un autre côté, je ne m'attendais pas non plus à gagner au sommet d'une longue montée dans le Tour de Hongrie. Nous nous contenterons de rouler et nous aviserons. Je ne m'attends pas à remporter la victoire d'étape et le classement final, mais je vais tout donner et nous verrons bien où cela nous mènera."

Il s'agit déjà de la septième victoire en carrière pour Nys, et de sa cinquième cette saison. Il a également remporté une étape du Tour de Norvège l'année dernière (la 2e à Stavanger), sa première victoire chez les professionnels.