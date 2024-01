Thibau Nys s'estime "juste derrière le trio d'Iserbyt, Vanthourenhout et Sweeck"

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) tentera d'enlever son premier titre national chez les élites, à l'occasion du championnat de Belgique de cyclocross dimanche. Il faudra pour cela venir à bout des autres favoris que sont Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck, qu'il estime un peu plus forts que lui.

"Je me situe juste derrière le trio", a expliqué le 'Petit Nys' vendredi. "Ils ont plus dominé que moi cette saison. Ils sont tous les trois de retour au niveau ces dernières semaines. Ma condition s'améliore, et j'espère que cela suffira pour lutter le maillot tricolore. Beaucoup dépendra du jour J, de l'évolution du parcours." Et le coureur de 21 ans apprécie le tracé de Meulebeke. "Peut-être même plus avec les changements apportés pour le championnat de Belgique. Il y a tout ce qu'il faut: des escaliers, des poutres, un bac à sable et des pentes."

En l'absence d'un certain Wout van Aert, la compétition est plus ouverte que jamais. "Le titre n'est pas une obligation, mais il serait très agréable de porter le maillot tricolore pendant un an. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de candidats", a conclu Thibau Nys.