Thibau Nys s'impose sur la première étape et prend le maillot jaune

Thibau Nys (Lidl-Trek) s'est adjugé la première étape du Tour de Pologne (WorldTour) en s'imposant dans un final accidenté au bout de 156,1 km entre Wroclaw et Karpacz. Le coureur de 21 ans a devancé le Néerlandais Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) et le Brittanique Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost).

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), deuxième du Tour de France le mois dernier, a terminé 4e de l'étape.

Au général, Nys compte 7 secondes d'avance sur Kelderman. Nerurkar est 3e à 9 secondes tandis qu'un groupe de cinq coureurs, dont Vingegaard, pointe à 16 secondes.

Une échappée de quatre coureurs, composée de Szymon Sajnok (Q36.5), Norbert Banaszek (Mazowsze Serce Polski), Jan Maas (Jayco-Alula) et Michal Paluta (Santic-Wibatech) a animé la première partie de course avant que cette échappée ne soit réduite à deux coureurs, Sajnok et Banaszek étant repris par le peloton.