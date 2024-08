Thibau Nys s'offre la 6e étape et un triplé polonais

Thibau Nys (Lidl-Trek) a enlevé la 6e étape du Tour de Pologne (WorldTour), longue de 183,2 kilomètres entre Wadowice et Bukovina Resort, samedi au terme d'un parcours accidenté. Il a imposé sa pointe de vitesse dans la pente d'arrivée. L'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a pris la 2e place devant le Britannique Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et le Danois Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike), tous dans le même temps.

L'Irlandais Archie Ryan (EF Education-Easy Post) a été le dernier attaquant du jour. Il s'est isolé d'un groupe de sept (qui comprenait Tim Wellens, Formolo, Foss, Dillier, Van Dijke et Battistella) dans l'avant-dernière difficulté du jour à 15 kilomètres de l'arrivée. Il a basculé avec vingt secondes d'avance sur le peloton.

Au classement général, Vingegaard est toujours porteur du maillot jaune. Il conserve 13 secondes d'avance sur Ulissi et 20 sur son équipier néerlandais Wilco Kelderman.

Ryan a finalement été repris à 2,3 km du but juste avant la dernière montée, le Bukovina Tatsanska (1,8 km à 7,3%). Yannis Voisard (Tudor) a bien tenté sa chance mais le Suisse n'a pas tenu. À l'inverse de Nys qui a débordé tout le monde dans les trois derniers hectomètres pour enlever sa 3e étape en Pologne, le 11e succès de sa carrière et le 9e en 2024.

Les coureurs belges ont désormais remporté cinq des six étapes de cette 81e édition. Thibau Nys s'est imposé dans les arrivées pour costauds des 1re, 3e et 6e étapes, Tim Wellens (UAE Team Emirates) a dominé le contre-la-montre de la 2e étape et Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté le sprint de la 5e étape devant Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Dimanche la dernière étape Wieliczka-Cracovie (142,1 km) devrait convenir aux sprinters. On connaîtra alors le successeur du Slovène Matej Mohoric au palmarès.