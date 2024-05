Thijssen fait sa rentrée après sa chute: "Je ne mets pas trop de pression"

Dans sa malchance, Thijssen aura donc la chance de disputer le Tour au lieu du Giro. "Disputer le Tour de France était un rêve d'enfant. J'ai toujours regardé cela avec beaucoup de passion lorsque j'étais jeune. Le 29 juin, je serai au départ. Bien sûr, la pression y sera beaucoup plus forte qu'au Giro", sait Thijssen, vainqueur cette année du Trofeo Palma (1.1) et d'une étape du Tour de l'Algarve (2.Pro).

"J'aurais dû normalement débuter le Tour d'Italie samedi", a expliqué Thijssen. "Une chute au Grand Prix de l'Escaut en a décidé autrement. J'ai essayé de me préparer afin d'être prêt à temps pour la course par étapes italienne, mais cela n'a pas réussi. Nous avons immédiatement travaillé à un autre programme avec l'équipe. Le Tour sera à présent le premier Grand Tour de ma carrière."

Après le Tour des Onze villes, Thijssen disputera notamment le Tour du Limbourg et le ZLM Tour en préparation à la Grande Boucle. "Je dois d'abord construire ma condition progressivement. Accumuler des kilomètres de course en espérant que je puisse prendre le départ à Florence dans la meilleure condition possible. Au Tour des Onze villes, j'espère déjà un sprint massif. Le parcours s'y prête. Près de 200 kilomètres de routes plates. Nous prenons le départ à Bruges avec une équipe forte. Je ne me mets pas trop de pression. Ce n'est en effet que ma première course après cette lourde chute."