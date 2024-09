Thomas De Gendt a disputé la dernière course de sa carrière

De Gendt, a terminé 59e de la course française dimanche. Le coureur avait annoncé l'année passée que 2024 serait sa dernière saison professionnelle. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2009 dans l'équipe Topsport Vlaanderen-Mercator. Il a ensuite roulé pour l'équipe Vacansoleil-DCM (2011-2013) et Omega Pharma-Quick-Step (2014) avant de lier son destin à l'équipe Lotto (appelée Lotto Soudal jusqu'en 2022 puis Lotto Dstny).

"Et c'est ainsi que s'achève une carrière de 16 ans", a écrit De Gendt. "Tout ce pour quoi j'ai travaillé depuis mes 10 ans n'est plus qu'un souvenir désormais. Paris-Chauny a été ma dernière course en tant que pro. Mais comme toujours, la fin d'une chose est le début de quelque chose de nouveau. J'ai hâte de découvrir de nouveaux défis."

Spécialiste des échappées au long cours, le natif de Saint-Nicolas a collectionné 17 succès dans sa carrière, dont 15 dans des courses de niveau WorldTour. Sa première victoire remonte à 2009 et la 4e étape du Tour de Wallonie. De Gendt a gagné des étapes sur les trois Grands Tours (deux sur le Giro, deux sur le Tour et une sur la Vuelta), en domptant deux ascensions mythiques, le Stelvio sur le Giro 2012 et le Mont Ventoux sur le Tour de France 2016. En 2012, il avait terminé troisième du Tour d'Italie. Son palmarès comprend aussi des victoires d'étapes sur Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie. Il a participé à 25 Grands Tours, atteignant le cap des 500 étapes disputées, et remporté le classement de la montagne du Tour d'Espagne en 2018.