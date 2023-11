Thomas De Gendt disputera sa dernière saison professionnelle en 2024

"2024 sera le début de ma 16e et dernière saison en tant que professionnel", a écrit De Gendt sur X, anciennement Twitter. "Mes grands objectifs seront une 6e victoire d'étape au Tour de Catalogne et une 2e victoire d'étape au Tour d'Espagne. Mais avant tout, profiter de chaque course que je ferai au cours de ma dernière année."

Spécialiste des échappées au long cours, De Gendt s'est construit un palmarès ne comprenant pratiquement que des victoires prestigieuses: sur ses 17 succès, 15 ont été obtenus dans des courses de niveau WorldTour. Il a ainsi remporté des étapes dans les trois Grands Tours, en France en 2016 et 2019, sur la Vuelta en 2017 et sur le Giro en 2012 et 2022, et a glané des bouquets à Paris-Nice, au Tour de Suisse au Critérium du Dauphiné, au Tour de Romandie et donc au Tour de Catalogne.

De Gendt a aussi terminé troisième du Giro 2012, grâce notamment à sa victoire au sommet du mythique Stelvio, et remporté le classement de la montagne de la Vuelta 2018.