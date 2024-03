Tiejs Benoot : "De bonnes jambes mais pas de chance"

Le coureur belge, 15e de la course, a été ralenti par des ennuis mécaniques dans la finale de la course flandrienne. "J'ai cassé mon dérailleur dans le Quaremont et je n'ai pu changer de vélo que dans le Koppenberg. J'ai aussi terminé sur le vélo de Van Baarle, pas adapté, avec des pédales qui ne correspondaient pas. Mais, je répète que Van der Poel était le plus fort, sa victoire est amplement méritée. La course a été très dure, mais c'est le Tour des Flandres, qui est toujours dur."