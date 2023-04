Tiesj Benoot, 7e: "Très beau à voir, très dur sur le vélo"

La grande vedette de la journée a été, bien sûr, le champion du monde Remco Evenepoel, qui a franchi la ligne d'arrivée seul en tête. Personne ne peut le contester, selon Benoot. "Si vous parvenez à vous échapper et à prendre une minute et demie, vous montrez qui est vraiment le meilleur. Remco a été vraiment remarquable. Tom Pidcock a tenté de le rejoindre, mais vous avez vu qu'il a dû le payer cash par la suite".

Avant même le départ de la course, Jumbo-Visma a connu un revers, ses coéquipiers Tosh Van der Sande et Sam Oomen ayant dû annuler leur participation en raison d'une infection au Covid "C'est bien sûr très regrettable, mais je pense que nous nous sommes bien défendu malgré ces deux forfaits", a déclaré Benoot.

Benoot lui-même est satisfait de sa septième place, même si la cinquième place semblait lui tendre les bras. "Mais Valentin Madouas et Guillaume Martin se sont encore échappés dans la descente. Je suis parti derrière. Pour le même prix, j'étais 12e, donc je n'ai pas à me plaindre. Mais maintenant, il est temps de prendre un repos bien mérité. Après ma chute à Livigno l'été dernier (où Benoot s'est cassé une vertèbre cervicale, ndlr), je me suis entraîné sans relâche depuis la fin du mois de septembre. Une semaine de repos me fera du bien".