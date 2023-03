Tiesj Benoot: "Jumbo-Visma tablera sur ses forces"

Vainqueur de Kuurne-Brussel-Kuurne et troisième des Strade Bianche, Tiesj Benoot a bien entamé la saison. Le coureur de Jumbo-Visma espère poursuivre sa série à l'E3 Harelbeke, où il a terminé cinquième en 2018, septième en 2016 et neuvième l'an dernier.

"J'espère jouer un rôle important dans les courses flamandes cette année aussi. Plusieurs équipes prennent notre roue? Ce n'est pas vraiment nouveau", a assuré Benoot."C'est le cas depuis un bout de temps et ça l'était également la saison dernière. Mais il y aura d'autres équipes, en plus de la nôtre, qui voudront prendre le contrôle de la course. Je pense immédiatement à UAE Team Emirates pour Tadej Pogacar et à Alpecin-Deceuninck pour Mathieu van der Poel".

"J'étais déjà bien à Kuurne et aux Strade Bianche, je ne vais pas me plaindre. J'étais physiquement prêt à l'époque et je le suis encore maintenant. Je me réjouis d'ores et déjà du programme des semaines à venir. Quels sont vos favoris en dehors de notre équipe? Pogacar et Van der Poel, bien sûr. Pogacar fait ses débuts à l'E3 Harelbeke, mais il est tout à fait capable de négocier ce genre de courses. Il l'a déjà prouvé lors de sa première participation au Tour des Flandres. En tant qu'équipe, nous voulons plier la course comme il le faut. Nous tablerons sur nos forces", a conclu Benoot, qui s'est montré en bonne forme avant l'E3.