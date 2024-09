Tim Celen en argent sur le contre-la-montre en catégorie T2

Celen, 26 ans, avait déjà terminé deuxième du contre-la-montre, ainsi que de la course en ligne, lors des derniers Mondiaux, à Glasgow, l'an passé. Il avait été titré en 2021 et 2022 sur la course en ligne et en 2022 sur le contre-la-montre.

Celen s'était paré de bronze sur le contre-la-montre aux récents Jeux Paralympiques de Paris.

La classe T1-T2 en para cyclisme sur route est réservée à des coureurs qui souffrent de troubles de la coordination de tout le corps, d'un côté du corps ou du tronc et des jambes. Ils utilisent donc un tricycle.

Plus tôt dans la journée, Ewoud Vromant a remporté le titre mondial en classe C2. Maxime Hordies (H1) et Marvin Odent (H3) ont, eux, décroché le bronze.