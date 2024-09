Tim Celen enlève une médaille de bronze inattendue : "Le meilleur résultat accessible"

Dans cette épreuve longue de 14,2 km, Celen a été de loin le plus rapide dans sa catégorie T2. Cependant, cette catégorie était combinée avec la catégorie T1, qui regroupe des coureurs avec des handicaps plus sévères. Le temps des participants de la catégorie T1 a donc été réduit de 13 % afin de rendre la course plus équitable. L'or et l'argent sont revenus au Chinois Jianxin Chen et au Canadien Nathan Clement, tous deux coureurs de la catégorie T1.

"Je savais à l'avance que le bronze était le meilleur résultat accessible", a déclaré Celen après sa course. "Mais même cela allait être très difficile. Si vous pouvez quand même y parvenir, c'est très beau".