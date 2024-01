Tim Merlier cède sa couronne à Michael Vanthourenhout sur le cross de Zonnebeke

"C'est toujours de gagner une course comme ça", a réagi le vainqueur auprès de Sporza. "C'est un parcours compliqué avec des plaques de glace. En plus, il était très difficile de lâcher les concurrents de la roue."

Merlier a commis une erreur dans le 7e tour alors que les trois hommes étaient dans un groupe resserré et indécis. Vanthourenhout et Vermeersch se sont détachés, jusqu'à ce que le champion d'Europe ne prenne seul le contrôle de la course sans que son partenaire d'échappée ne trouve de réplique. Il n'a plus eu qu'à défendre son avance pour s'imposer, et ses dauphins sont arrivés à bonne distance.