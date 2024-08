Tim Merlier déclassé et pénalisé après une collision avec Dylan Groenewegen

Merlier et Groenewegen ont immédiatement reçu des soins de la part des équipes médicales. Le Belge, souffrant de graves éraflures sur le dos et le reste du corps, a pu finalement rejoindre le bus de son équipe à vélo. Groenewegen, quant à lui, ressentait des douleurs à l'épaule droite et a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Après avoir visionné les images de la course, le jury a décidé de rétrograder Merlier à la 83e et dernière place du peloton. Les blessures du coureur de Soudal Quick-Step ne devraient pas l'empêcher de participer à l'épreuve du contre-la-montre individuel jeudi. Merlier a également écopé d'une amende de 500 francs suisses, en plus d'une pénalité de huit points au classement par points.