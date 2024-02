Tim Merlier décroche sa 1e victoire de l'année pour l'anniversaire de son fils

"J'étais très motivé aujourd'hui pour lui offrir la victoire", a déclaré Tim Merlier à l'arrivée. "Je ne voulais pas commettre d'erreur aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir lui offrir cette victoire pour son premier anniversaire".

Tim Merlier a devancé les Néerlandais Arvid De Kleijn (Tudor) et Casper van Uden (DSM-Firmenich) dans cette étape marquée par plusieurs bordures. "J'aime les bordures", confie le coureur belge de 31 ans. "La dernière a été la bonne. Nous étions devant avec l'équipe. Même notre leader pour le général (William Jr. Lecerf, ndlr) était avec nous. Le vent et la route qui montaient légèrement ont rendu l'arrivée spéciale. Mais tout s'est bien passé et j'en suis heureux. Nous avons commis quelques erreurs ces deux derniers jours mais si on garde confiance, tout finit par bien se passer", ajoute Merlier, qui a décroché jeudi sa 35e victoire en carrière.