Tim Merlier décroche sa troisième victoire sur la 6e étape

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 6e étape du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour) courue samedi sur 138 km entre le musée du Louvre et la marina Breakwater d'Abou Dabi.

Cinq coureurs ont formé l'échappée du jour avec Jonas Rickaert et l'Allemand Henri Uhlig pour Alpecin-Deceuninck, le Français Eddy Finé (Cofidis), l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) et l'Italien Marco Murgano (Corratec-Vini Fantini).

Les hommes de tête ont été repris à 12 km de l'arrivée et les trains de sprinteurs se sont mis en marche. Déjà vainqueur de la 1re et la 4e étape, Merlier a décroché sa 3e victoire dans ce Tour des Émirats arabes unis devant le Néerlandais Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Milan Fretin (Cofidis) a pris la 4e place. Merlier signe la 39e victoire de sa carrière, la 5e cette saison.