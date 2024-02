Tim Merlier double la mise dans la 4e étape et prend la tête du général

Tim Merlier a remporté la 4e étape du AlUla Tour, course cycliste de catégorie 2.1, vendredi, en Arabie saoudite. Après 142,2 km de course entre Hegra et Maraya, le coureur de Soudal Quick-Step a devancé le Français Bryan Coquard (Cofidis) et le Néerlandais Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL), qu'il détrône en tête du général.

Un trio, parti en début de course, a animé l'étape: l'Espagnol Iker Bonillo (Euskaltel-Euskadi), le Chypriote Andreas Miltiadis (Terengganu) et le Mongol Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Insurance). Bonillo et Batsaikhan ont lâché prise à 23 km de la ligne, alors que Miltiadis a poursuivi l'aventure jusqu'à 5 km de la ligne.

Au sprint, Tim Merlier s'est montré le plus rapide devant Bryan Coquard et Casper van Uden. Le Néerlandais Rick Pluimers (Tudor) a pris la quatrième place et le Slovène Luka Mezgec (Jayco AlUla) a complété le podium.