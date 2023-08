Tim Merlier fier d'avoir parachevé le travail de son équipe une nouvelle fois

Tim Merlier a encore imposé sa pointe de vitesse à l'arrivée de la 7e étape et dernière du Tour de Pologne (WorldTour), vendredi à Cracovie. L'ancien champion de Belgique avait déjà levé les bras au ciel au terme de la première étape samedi à Poznan. Il décroche à 31 ans son 31e bouquet et offre à Soudal Quick-Step sa 38e victoire de l'année.

"Cela a encore été très nerveux sur la fin. Cela a roulé très vite dans les quinze derniers kilomètres (après le regroupement général, ndlr)", a reconnu Merlier, 31 ans, au micro des organisateurs à l'issue de sa victoire. "Mais mon équipe a encore effectué un gros travail. J'ai reçu un formidable lead-out de Bert Van Lerberghe. Ce fut assez serré. Il n'y avait pas énormément de kilomètres aujourd'hui, il a fallu trouver la vitesse et quand on l'a trouvé cela a été. Je suis très fier d'avoir remporté deux étapes dans ce Tour de Pologne et très content d'avoir pu parachever le gros boulot de toute l'équipe."