Tim Merlier remporte la première étape au sprint devant Bennett et prend le maillot jaune

Tim Merlier, 30 ans, décroche la 4e victoire de sa saison déjà.

Après une quinzaine de kilomètres, le Français Paul Ourselin (TotalEnergies) et le Danois Jonas Gregaard (Uno-X) ont formé l'échappée du jour. Les deux coureurs n'ont jamais inquiété le peloton, qui maintenait un écart raisonnable sous la direction de Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), coéquipier de l'un des favoris de l'étape, Arnaud De Lie.

À 40km de l'arrivée, plusieurs équipes se sont replacées en tête avec les écuries de sprinteurs. La Jumbo-Visma du Danois Jonas Vingegaard et l'UAE Team Emirates de son rival slovène Tadej Pogacar ont ainsi réveillé la nervosité dans peloton, qui n'a pas tardé à rattraper les échappés.

Quelques accélérations dans l'avant-dernière montée du jour ont causé du mouvement dans le peloton avant que Pogacar ne fasse l'effort pour remporter les six secondes de bonification au sommet de l'ultime Côte des Dix-Sept Tournants, à six kilomètres de l'arrivée.

Les sprinteurs se sont ensuite placés, et Tim Merlier a devancé la concurrence sur la ligne. Sam Bennett et Mads Pedersen ont complété le podium. Arnaud De Lie a terminé à la cinquième place, derrière le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma). C'est la première victoire pour Merlier sur Paris-Nice, et sa quatrième victoire individuelle cette saison.

Lundi, la deuxième étape emmènera les coureurs de Bazainville à Fontainebleau sur 163,7 kilomètres. L'étape devrait à nouveau sourire aux sprinteurs. Les favoris pourront se jauger à partir du contre-la-montre de Dampierre-en-Burly, mardi.