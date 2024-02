Tim Merlier s'adjuge aussi la 4e étape, Jay Vine reste leader

Au lendemain de la victoire de Ben O'Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) au sommet du Jebel Jais, les sprinters ont retrouvé les premiers rôles. Cela n'a pas empêché l'échappée du jour de se dessiner dès les premiers kilomètres. Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) et le Britannique Mark Stewart (Corratec-Vini Fantini) se sont extraits et ont rapidement creusé un bel écart. Il a atteint 3:30 à 150 km de l'arrivée. Après avoir remporté le sprint intermédiaire du Al Qudra Cycle Track, Stewart se releva, laissant Vanhoucke seul à plus de 80 km de la banderole finale. Vanhoucke a été repris à 49 km de la ligne.

Au sprint, Tim Merlier s'est montré intraitable. Le coureur de Soudal Quick-Step, déjà vainqueur de la 1re étape, inscrit une 38e victoire à son palmarès. Il en compte quatre cette saison.