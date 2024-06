Tim Merlier, sur sa lancée du Giro, s'impose en gravel au Danemark

Merlier n'est pas qu'un sprinter. Formé au cyclocross, et profitant de sa condition forgée sur les routes du dernier Tour d'Italie où il a décroché trois succès d'étape, il a parfaitement su exploiter le parcours de Blaavandshuk.

Le circuit local parcouru à quatre reprises comprenait non seulement beaucoup de routes en gravel et pavées, mais aussi une longue portion de plage. Merlier est le champion de Belgique en titre de course de plage.