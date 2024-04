Tim Merlier vainqueur du sprint royal de Schoten

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté le sprint du Grand Prix de l'Escaut, mercredi, au bout d'une course animée par plusieurs attaques et échappées. Merlier est sorti vainqueur devant Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen à Schoten, après 205,3 kilomètres depuis Terneuzen aux Pays-Bas.

Cinq coureurs ont rapidement composé l'échappée matinale: Liam Slock, les Norvégiens Tord Gudmestad et Peter Dahl Strand, l'Italien Mirko Bozzola et le Néerlandais Bram Dissel. L'avantage du groupe de tête n'a jamais atteint la minute et le groupe a été vite récupéré, alors que le vent aidait à créer des incontournables bordures dans le peloton.

Tout était regroupé à 140 kilomètre de l'arrivée. Une nouvelle échappée s'est construite et possédait 3:25 à 90 kilomètres du but. Dans le groupe figuraient le Néerlandais Stijn Appel, ainsi que Baptiste Planckaert, Liam Slock, Vincent van Hemelen et Axel Huen. Slock et Planckaert ont relancé l'allure en duo en tête de course, le peloton revenant 1:20 au cap des 40 derniers kilomètres. Slock s'est retrouvé en tête à 15 kilomètres du but, avant d'être repris à 8 kilomètres.