Tim Wellens dans l'armada UAE au service de Tadej Pogacar

Impressionnant vainqueur des Strade Bianche, le Slovène, en quête d'un 4e Monument après ses victoires à Liège-Bastogne-Liège (2021), au Tour des Flandres (2023) et au Tour de Lombardie (2021, 2022 et 2023), sera entouré d'une solide équipe dans laquelle on trouve Tim Wellens, le Suisse Marc Hirschi , le Slovène Domen Novak, les Italiens Alessandro Covi et Diego Ulissi et le néo-pro mexicain Isaac Del Toro.

L'année dernière, Pogacar n'avait pu répondre à l'attaque de Mathieu van der Poel dans le Poggio et avait frnachi la ligne d'arrivée en 4e position derrière van der Poel, l'Italien Filippo Ganna et Wout van Aert.