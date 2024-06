Tim Wellens décroche son premier titre national sur le contre-la-montre

Wellens a devancé de 9 secondes Alec Segaert (Lotto Dstny) et de 29 secondes Rune Herregodts (Intermarché-Wanty).

Wellens, 33 ans, décroche la 37e victoire de sa carrière, la première de la saison et la première dans un championnat national. Il succède à Wout van Aert, vainqueur l'an passé mais absent cette année. Le champion du monde de la discipline, Remco Evenepoel, n'était pas non plus au départ cette année.