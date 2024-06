Tim Wellens portera le maillot tricolore au Tour de France avec fierté

Tim Wellens a décroché jeudi à Binche son premier titre de champion de Belgique de contre-la-montre en dominant tous les concurrents dès les premiers hectomètres de course. Le coureur de l'équipe UAE Team Emirates, 2e du contre-la-montre national il y a dix ans et qui avait fait une impasse de quatre ans (7e en 2019), a montré son bon niveau de forme à quelques jours du départ du Tour de France. Wellens a devancé, en 46:05, Alec Segaert (Lotto Dstny) de 9 secondes et Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) de 29 secondes. Noah Vandenbranden (Flanders-Baloise), quatrième à 51 secondes, et Sander De Pestel (Décathlon-AG2R La Mondiale), à 1:09, ont complété de top-5.