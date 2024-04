Tim Wellens : "A présent, repos, stage, Dauphiné et Tour pour aider Tadej Pogacar"

"Dans la tête, je voulais essayer une attaque dans le dernier tour mais Dylan Teuns a attaqué dans l'avant-dernier tour et il était très fort", a expliqué Tim Wellens. "Nous sommes partis à trois et je pensais que ,nous allions nous disputer la victoire à trois, en sachant que Van den berg était le plus rapide. Il a attaqué, c'était une bonne chose, mais les coureurs d'Israel sont revenus. Puis des coureurs sont revenus sur nous. Pour le sprint, j'ai attendu pour lancer ma manœuvre, avec le vent de face, mais Cosnefroy est arrivé avec beaucoup de vitesse et j'étais au maximum. Je peux être content de ma troisième place".

Tim Wellens a évoqué sa campagne des classiques printanières, qui s'est achevée mercredi. "Je pense que j'ai un bon début de saison à mon actif, j'ai souvent été dans le groupe pour la victoire, je me suis souvent montré dans les classiques flamandes qui prennent beaucoup d'énergie. Je vais donc prendre un peu de repos et, ensuite, direction l'altitude pour un beau stage d'équipe avant de prendre part au Criterium du Dauphiné et au Tour de France, où je veux aider Tadej Pogacar au maximum".