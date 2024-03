Tim Wellens se montre satisfait de sa 4e place

Tim Wellens (UAE Team Emirates) a fini 4e de l'E3 Classic (WorldTour) vendredi à Harelbeke. Il a terminé à 1:48 de l'intouchable Mathieu van der Poel, devançant au sprint Matteo Jorgenson et Jhonatan Narvaez. Jasper Stuyven a pris la 2e place à 1:31 et Wout van Aert la 3e à 1:34.

"Ma sensation est bonne après la journée", a réagi Wellens. "Tout le monde savait que quelque chose se préparait au Taaienberg. Ce n'est pas la première fois dans cet E3. Ce fut une édition difficile. À la fin, tout le monde était au bout de ses limites. On a aussi roulé très fort. Il est clair que Mathieu van der Poel et Wout van Aert ont été les meilleurs aujourd'hui sur la route vers la ligne d'arrivée à Harelbeke. Nous étions encore en train d'essayer de faire quelque chose quand Mathieu, d'abord, puis Wout, en réaction, sont partis. Nous avons continué à bien tourner, mais il n'était plus question de victoire. Dans de telles courses, c'est à la fin que les jambes parlent", a détaillé le Limbourgeois.

"Je pense que les spectateurs ont apprécié cette course. Lorsque Mathieu van der Poel a attaqué au Paterberg, tout le monde était 'à bloc'. Nous avons quand même essayé quelque chose, mais il n'y avait rien à faire contre lui. Nous nous sommes ensuite battus pour la troisième place lorsque Wout a également attaqué. Seul Jasper Stuyven a pu rattraper van Aert. Je suis satisfait de ma performance aujourd'hui", a encore expliqué Tim Wellens.