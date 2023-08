Tim Wellens sur sa crevaison après le gain du maillot de leader: "J'ai fait le bon choix"

Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté vendredi la 3e étape du Renewi Tour (WorldTour), l'ancien Tour du Benelux. Le Néerlandais a devancé Tim Wellens (UAE Team Emirates) à Grammont après 171,2 kilomètres. Wellens reprend le maillot de leader au Britannique Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) dans la course par étapes qu'il pourrait remporter pour la troisième fois après 2014 et 2015.

"Après le premier passage sur le Mur de Grammont, je savais que j'avais les jambes pour gagner", a confié le nouveau leader. "J'avais décidé de me donner à fond dans le dernier passage du Mur. C'est ce que j'ai fait. Cela s'est passé comme je voulais et j'ai roulé avec une belle avance en direction du kilomètre vert et la montée du Bosberg. Jusqu'à ce que je sente soudain que la pression dans mon pneu avant diminuait de plus en plus. J'ai eu une crevaison et j'ai été heureux de quand même prendre les secondes de bonification. Ensuite, nous avons dû attendre anxieusement que le pneu ne se dégonfle pas" a expliqué Wellens.

Derrière Wellens, il n'y avait ni voiture neutre, ni voiture de l'équipe UAE Team Emirates étant donné que les écarts étaient trop faibles entre les différents groupes. Seule la moto neutre pouvait l'aider avec une nouvelle roue avant."