Tim Wellens vainqueur final pour la 4e fois, la dernière étape pour Arnaud De Lie

Tim Wellens (UAE Team Emirates) a remporté le classement général du Renewi Tour, course cyclisme belgo-néerlandaise du WorldTour, pour la quatrième fois de sa carrière après la 5e et dernière étape dimanche. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté cette dernière étape, longue de 202,7 km entre Menin et Grammont.