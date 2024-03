Timothy Dupont, deuxième, "battu sur sa valeur"

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) a terminé deuxième du Grand Prix Jean-Pierre Monseré, derrière Jarne Van de Paar, malgré une chute en début de course lors de laquelle il a été touché au genou et à la hanche.

"Nous avons dû courir dans des conditions météorologiques épouvantables aujourd'hui", a expliqué Dupont, dimanche. "Il pleuvait et il faisait un froid glacial. Cela a rendu la course dangereuse. Au début, j'ai moi-même chuté lourdement. Je suis tombé sur ma hanche et mon genou, mais j'ai pu remonter sur le vélo et reprendre ma place dans le peloton. Cette chute ne m'a certainement pas fait du bien", a expliqué Dupont.

"J'ai déjà roulé sous la pluie à plusieurs reprises, mais ce que nous avons enduré aujourd'hui, c'est autre chose", a poursuivi le coureur de Tarteletto-Isorex. "La journée a été longue et glaciale. Je suis heureux de ma deuxième place. Avant le sprint, je m'étais placé dans la roue de Jarne Van de Paar, qui était parfaitement emmené par Lionel Taminiaux. J'étais bien placé, mais j'ai été battu sur ma valeur. Avec ça, tu ne peux que te satisfaire de la première place d'honneur."