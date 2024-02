Timothy Dupont remporte la 1re étape pour sa première course de l'année

Cinq coureurs ont formé l'échappée du jour avec Luca Van Boven (Bingoal-WB), le Français Thomas Lebas (Kinan Racing Team), le Portugais José Sousa (Sabgal/Anicolor), l'Allemand Pirmin Eisenbarth (BIKE AID) et le Néo-Zélandais Paul Wright (REMBE Pro Cycling Team Sauerland).

Lebas a été le premier à lâcher prise avant que ses autres compagnons d'échappée ne soient repris à 28 km du but. La victoire s'est donc jouée au sprint et Dupont s'est montré le plus rapide pour signer sa première victoire de la saison pour sa première course. Il s'agit de son 12e succès en carrière à 36 ans.