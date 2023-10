Timothy Dupont remporte la dernière étape, Gianni Marchand termine 2e du général

Timothy Dupont s'est offert la 4e et dernière étape du Tour d'Istanbul (2.2), courue dimanche entre Sultanhamet et Caddebostan sur 92,9 kilomètres en Turquie. Le coureur de l'équipe Tarteletto-Isorex a été le plus rapide au sprint, devant l'Italien Davide Persico (Colpack Ballan CSB) et le Danois Alexander Arnt Hansen (Restaurant Suri-Carl Ras).