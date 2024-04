Tobias Andresen double la mise sur la 5e étape et conserve son maillot de leader

Malgré deux côtes dans la première partie de l'étape et une montée non répertoriée à 20 kilomètres de la fin, l'étape s'est jouée au sprint. Tobias Lund Andresen a devancé son coéquipier néerlandais Fabio Jakobsen, pour un doublé DSM, et le Portugais Iuri Leato (Caja Rura-Seguros RGA).

Andresen, 21 ans, a décroché sa 2e victoire en carrière, après avoir écrit la première ligne de son palmarès mercredi à Bodrum après son succès dans la 4e étape.