Tom Pidcock également absent à Zonhoven dimanche

Malade et forfait ce jeudi pour la manche du Trophée X2O à Coxyde, Tom Pidcock manquera aussi la manche de Coupe du monde de cyclocross de Zonhoven dimanche. Il manquera aussi le cross de Gullegem samedi, a communiqué son équipe Ineos Grenadiers jeudi.

Pidcock, 24 ans, vit actuellement une saison difficile dans les labourés. Le champion du monde 2022 a terminé 12e à Baal lundi et 25e à Hulst samedi. Le Britannique avait néanmoins remporté la manche de Coupe du monde à Namur (17 décembre) et terminé deuxième à Herentals (16 décembre) et à Diegem (28 décembre).