Tom Pidcock rejoint la sélection d'INEOS Grenadiers pour Paris-Roubaix

Pidcock avait été nommé vendredi parmi les réservistes d'INEOS Grenadiers pour l'Enfer du Nord. Le Britannique était en effet tombé en début de semaine, à l'occasion de la reconnaissance du contre-la-montre du Tour du Pays basque. La chute n'a pas causé de fracture, et le coureur a pu se remettre de douleurs à la hanche avec quelques jours de repos.

Tom Pidcock pourra ainsi disputer Paris-Roubaix, alors qu'il était censé se trouver sur les routes du Pays basque. Dans la sélection, il prend la place de l'Australien Cameron Wurf et rejoint les Britanniques Joshua Tarling, Ben Turner, Ben Swift et Connor Swift l'Italien Elia Viviani et l'Américain Andrew August.