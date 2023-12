Tom Pidcock surpris de sa 2e place à Herentals: "c'est ma meilleure rentrée"

"Je suis vraiment surpris. Une deuxième place derrière van der Poel, c'est déjà un bon résultat en soi, mais je suis très content aussi parce que c'est la meilleure de mes rentrées. D'habitude, je dois retrouver le rythme pendant quelques cross avant de faire des résultats. Ici, je suis déjà deuxième, ne me demandez pas comment ça se fait, je ne sais pas", a commenté Tom Pidcock qui sera à Namur dimanche, au contraire de van der Poel.

Un rendez-vous sur la Citadelle qui convient traditionnellement au Britannique. "J'ai dû attendre deux tours quand même pour trouver mon rythme, mais après ça a été. C'est de bon augure pour Namur où le parcours me convient très bien. Je ne pense pas au championnat du monde (le 4 février à Tabor en République tchèque ndlr). On a un planning et le maillot arc-en-ciel n'y figure pas".