Tom Pidcock vainqueur à Namur pour son 2e cross de la saison

Déjà surpris par sa deuxième place la veille à Herentals pour sa rentrée dans les labourés, Tom Pidcock savourait d'autant plus sa victoire à Namur dimanche en Coupe du monde sur un parcours "qui convient bien" au Britannique.

Tom Pidcock s'est joué de Pim Ronhaar, une fois qu'il a rejoint le Néerlandais parti seul en tête. "Cela n'a pas été simple aujourd'hui. Après un départ moyen, j'ai réussi à refaire mon retard et placer mon attaque au meilleur moment. J'ai connu un saut de chaine en début de course", a expliqué le coureur de Leeds, 24 ans, qui décroche la 3e victoire en Coupe du monde de sa carrière, la dernière remontant à 2022 à Boom.

"Ma condition est bonne. C'est bon signe avant la saison sur route que je prépare notamment avec le cyclocross après un stage d'entraînement de six semaines", a poursuivi le champion olympique en titre de VTT et champion du monde de cyclo-cross en 2022. "C'est de bon augure pour la suite et j'espère être performant pour les courses de la période de Noël aussi."