Tom Steels satisfait de la course de ses Soudal-Quick Step

"Ce Tour des Flandres avait plutôt bien commencé pour nous", a déclaré Yves Lampaert. "Après tout, Tim Merlier était avec nous dans l'échappée du jour. J'ai moi-même été impliqué dans la chute massive avant le premier passage sur le Vieux Quaremont. Ensuite, la situation est devenue de plus en plus tendue sur la route d'Audenarde. Sur le Wolvenberg, Kasper Asgreen a pu rejoindre l'échappée et il y avait à nouveau quelqu'un de notre équipe en tête de la course. Il était alors temps pour les gros bras d'attaquer".

Le directeur sportif Tom Steels s'est dit satisfait de la performance de l'équipe Soudal-Quick Step. "Tim Merlier était avec nous dans la première grande échappée. Ensuite, Kasper Asgreen a pris le relais et Yves Lampaert était également présent. Sur le Molenberg, notre Danois a accéléré le rythme et un groupe s'est formé avec presque tous les leaders des équipes participantes. Ils ont animé la finale".