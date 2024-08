Tomas Contte gagne la 8e étape, Afonso Eulalio reste leader

L'Argentin Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) a remporté la 8e étape du Tour du Portugal, course cycliste de catégorie 2.1, vendredi. Contte s'est imposé au terme d'une étape de 182,4 km entre Viana do Castelo et Fafe. Le Portugais Afonso Eulalio (ABTF Betao-Feirense) reste leader.