Toon Aerts veut se relancer dans un "environnement idéal" chez Deschacht-Hens-Maes

Le frère de Thijs Aerts peut désormais entrevoir la lumière au bout du tunnel, "très heureux" de tourner la page et entamer un nouveau chapitre dans son équipe. "Dès les premiers entretiens, j'ai tout de suite eu un bon feeling", a-t-il déclaré dans un communiqué de celle-ci. "Un environnement jeune et ambitieux qui, ces dernières années, a toujours fait des pas vers une plus grande professionnalisation. Pour moi, c'est l'environnement idéal pour me relancer dans le cyclocross et tirer un trait définitif sur les deux dernières années".

"J'espère qu'avec mon palmarès et mon expérience, je pourrai aider l'équipe à faire un pas de plus vers les podiums et les victoires au plus haut niveau. Je me réjouis déjà des trois courses que je pourrai courir cette saison en cyclocross, mais aussi déjà de l'été avec une combinaison de courses sur route et de gravel. Le championnat de Belgique de gravel àTurnhout sera immédiatement un beau défi dans ma région."