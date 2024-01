Touchée aux genoux, Fem van Empel fait l'impasse sur la manche de Zonhoven

"Cela a été une période chargée mais très agréable. Le temps est venu de mieux me reposer et me préparer pour les courses à venir", a réagi Van Empel sur le site de son équipe Visma-Lease a Bike après sa victoire à Coxyde jeudi. À la Côte, la Néerlandaise a décroché sa 14e victoire de la saison en 16 courses. Elle avait terminé respectivement 2e et 4e des manches de Coupe du monde de Gavere et Hulst.

Van Empel, 21 ans, fera son retour à la compétition le dimanche 21 janvier à l'occasion de la manche de Coupe du monde de Benidorm en Espagne.