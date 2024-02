Toujours pas de date de retour prévue pour Taco van der Hoorn

"Ces deux derniers mois, j'ai alterné entre l'espoir et les doutes, avec parfois une progression rapide mais aussi des semaines pendant lesquelles j'ai souffert et j'ai été obligé de me reposer", déclare Taco van der Hoorn dans un communiqué. "Aujourd'hui, je suis capable de faire des activités physiques tous les jours et de petites balades à vélo régulièrement. Je suis scrupuleusement les conseils des médecins pour favoriser ma guérison. Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude sur la durée de mon indisponibilité... Ces points d'interrogation sont parfois source de frustration, mais j'essaie de me concentrer sur les aspects encourageants et l'évolution positive à long terme".