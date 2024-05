Tour d 'Italie: la 3e étape pour le Belge Merlier, Pogacar toujours insatiable

Le Belge Tim Merlier a remporté lundi au sprint la troisième étape du Tour d'Italie, entre Novare et Fossano dans le Piémont, mais le maillot rose Tadej Pogacar était encore devant à la flamme rouge, plus cannibale que jamais après sa victoire de la veille.

Mais la paix des braves a volé en éclat au premier sprint intermédiaire, lorsque le mouvement du peloton a permis la formation d'une échappée de 26 coureurs, dont un bon nombre de sprinteurs. Après quelques hésitations, les fuyards ont décidé d'insister, et ont rapidement pris 1'30" d'avance.

Le maillot rose de Pogacar n'était pas menacé, et les UAE sont restés calmes. Mais des équipes non représentées à l'avant, Polti Kometa, Movistar et Bahrein notamment, ont décidé de lancer la poursuite.

- Insatiable Pogacar -