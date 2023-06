Tour de France: après le trauma Mäder, le peloton lève le pied

Des leviers de freins plus sollicités, des trajectoires moins tendues… le souvenir du grimpeur suisse qui s'est éteint à 26 ans trotte dans la tête des cyclistes de la Grande boucle, a reconnu le Britannique Tom Pidcock.

"Depuis l'accident, j'y pense presque à chaque descente à l'entraînement, livrait lui-même Thibaut Pinot la semaine passée. Pourtant je n'étais même pas sur le Tour de Suisse. Pour ceux qui y étaient, ça doit être encore plus difficile."

C'est le cas du champion des États-Unis Quinn Simmons: "On connaît tous les risques de ce sport, mais quand on les voit d'aussi près, on se met à se demander un peu se qu'on fait de notre vie," a lâché le jeune baroudeur (22 ans) de Lidl-Trek. "Je mentirais si je disais que je n'avais pas un peu peur de retourner en montagne."

Le drame Mäder est venu rappeler le danger d'un sport où seul un voile de tissu couvre la chair des coureurs, où les casques doivent protéger mais aussi ventiler, tout en restant légers – il faut bien pouvoir se hisser avec au sommet des cols.

"On descend les montagnes à 100 km/h, habillés en lycra, et on n'est pas entouré par de la mousse, souligne Tom Pidcock. Je ne prends jamais de risques inconsidérés."