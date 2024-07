Tour de France: derrière Pogacar, une dernière explication en montagne

Quatre ascensions sont au programme, le col de Braus pour s'échauffer, suivi de trois montées classées en première catégorie, les célèbres cols de Turini (20,7 km à 5,7%), de la Colmiane (7,5 km à 7,1%) et enfin de la Couillole (15,7 km à 7,1%).

"C'est une étape très courte mais lorsqu'on calcule le dénivelé par kilomètre, le ratio est hyper haut, beaucoup plus que de nombreuses étapes dans les Alpes ou les Pyrénées, prévient Thierry Gouvenou, le traceur du Tour. Le fait de partir du bord de mer et d'arriver en altitude signifie qu'on a beaucoup plus de montées que de descentes."

"Les cols ne sont jamais très durs si on les prend un par un, mais l'accumulation fait que ça peut être une journée où on peut craquer, ajoute-t-il. C'est par exemple beaucoup plus dur que l'étape des Vosges l'an passé. On est sur la même distance mais avec 1.000 mètres de dénivelé en plus."