Tour de France femmes: le doublé de Kool qui garde le maillot jaune

JULIEN DE ROSA

La Néerlandaise Charlotte Kool, déjà vainqueure lundi, a remporté la deuxième étape du Tour de France femmes et conforté son maillot jaune en s'imposant au sprint devant ses compatriotes Lorena Wiebes et Marianne Vos au terme de 70 kilomètres entre Dordrecht et Rotterdam, mardi.

En fin d'après-midi, les coureuses disputeront la troisième étape d'une journée scindée en deux, un contre-la-montre de 6,3 km dans les rues de Rotterdam.