Tour de France: Izagirre double la mise, pour lui, l'Espagne et Cofidis

Cofidis, casaque rouge et blanche, était même fanny depuis quinze ans lorsque Victor Lafay a brisé la malédiction dès le deuxième jour au Pays basque, décidément.

Et voilà l'équipe nordiste une nouvelle fois dans tous ses états après l'exploit de son vétéran espagnol, 34 ans, au bout d'un fabuleux raid solitaire de trente kilomètres jusqu'à Belleville-en-Beaujolais.

"C'est incroyable. Avec l'équipe on venait pour enfin lever les bras sur le Tour. Et voilà déjà deux victoires pour le Pays basque et pour Cofidis. On peut organiser une deuxième fête ce soir. En plus Guillaume (Martin) se replace au général", a souligné Izagirre, déjà vainqueur à Morzine en 2016.