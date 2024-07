Tour de France: Mads Pedersen quitte la course

"Il s'est battu avec courage mais l'hématome à son épaule gauche n'a pas dégonflé et sa liberté fe mouvement a encore diminué, l'empêchant quasiment de tenir le vélo", a expliqué son équipe.

Même si le Danois, un vrai dur au mal, ne souffre pas de fracture, "la décision a été prise de quitter la course, de faire des examens plus poussés et de lui donner le temps nécessaire pour récupérer en vue de ses prochains objectifs", a ajouté Lidl-Trek.

Pedersen est l'un des favoris pour la course en ligne des Jeux olympiques de Paris sur un parcours qui lui convient parfaitement.