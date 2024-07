Tour de France: modèle de résilience, Cavendish écrit l'histoire

A voir la tête de ses rivaux, presque plus contents que lui alors que la plupart sont tout sauf des poètes, on pouvait mesurer l'étendue de l'oeuvre réalisée par le Britannique, à plus de 39 ans.

C'est bien un record d'un autre temps que l'homme de l'île de Man a battu mercredi.

Bien sûr, Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour entre autres exploits, reste le plus grand coureur de tous les temps. Mais le Belge est désormais plus léger d'un des records les plus convoités du cyclisme qui devient la propriété d'un coureur singulier, caractériel, terriblement attachant et adoubé par tous ses pairs mercredi.

"Le voir gagner ici est vraiment génial. Il fait tout à la perfection, il a quasi 40 ans et il a même la petite étape (collée) sur le guidon comme si c'était son premier Tour de France", a applaudi le Belge Arnaud de Lie, jeune rival.

- "Tu ne peux pas finir comme ça" -

"Tout le monde a été si sympa avec moi ces derniers jours", a répondu Cavendish, interrogé sur le déluge de compliments lui tombant dessus.